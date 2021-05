Deux coachs satisfaits : "Une belle publicité pour le football belge"

Quel match ce mercredi entre deux équipes joueuses : Anderlecht a dominé, Genk est revenu dans le coup. Les deux coachs se satisfaisaient du résultat.

John Van Den Brom n'était pas forcément ravi du jeu proposé par Genk ce mercredi, mais défendait ses joueurs : "Moins bon que d'habitude ? Peut-être un peu, mais j'ai tout de même vu beaucoup de concentration et d'implication. Il y avait un peu de fatigue, donc moins de précision, ce n'est pas forcément le Genk que je veux voir en tant que coach", concède le Néerlandais. "Mais la réaction après la mi-temps était bonne. Et j'ai surtout vu un bon match de Playoffs entre deux équipes qui se donnent à fond pour obtenir un résultat. Globalement, nous sommes contents avec ce point".

Même son de cloche chez Vincent Kompany, même si Anderlecht méritait peut-être mieux : "Le résultat est ce qu'il est, mais au-delà de notre match, j'ai vu un superbe match de football, dans un beau stade, sur un beau terrain. C'est une vraie publicité pour le football belge", estime-t-il. "J'ai toujours cette sensation que mon équipe est prête à tout donner. C'est la réaction que j'attendais après quelques entraînements durant lesquels j'ai senti moins d'intensité. Il n'y a pas la victoire au bout, mais on se concentre sur samedi et on essaiera de faire aussi bien dans le jeu".