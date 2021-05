Le pari gagnant de Christian Benteke

Certaines rumeurs l'annonçaient sur le départ, il a décidé de rester à Crystal Palace et il a bien fait. Redevenu titulaire indiscutable, Christian Benteke a profité du début d'année 2021 pour se relancer et ses chances de participer au prochain Euro grimpent en flèche.

Christian Benteke a tissé sa toile à Londres et c'était pourtant loin d'être gagné. Il n'avait marqué que six buts au cours des trois saisons précédentes avec Crystal Palace, il jouait peu (pas la moindre titularisation avant le mois de décembre en Premier League) et son club venait de recruter un attaquant en la personne de Jean-Philippe Mateta, débarqué en janvier en provenance de Mayence.

Un transfert qui a alimenté les rumeurs de départ durant le mercato hivernal. Mais Big Ben n'a jamais eu l'intention de quitter le navire londonien. Au contraire, il a fait le choix de rester et de se battre pour gagner sa place.

Objectif Euro

Avec un objectif évident à l'esprit: aller chercher son ticket pour l'Euro. "Ce serait une très grosse déception de ne pas y être et c'est pour ça que j'ai pris la décision et le risque de rester à Palace", confiait-il à la RTBF au mois de mars.

Et Roy Hodgson lui a donné raison. Le coach des Eagles ne jure désormais plus que par l'attaquant belge, qui reste d'ailleurs sur dix titularisations consécutives en championnat. Et Christian Benteke en profite pour faire tourner son compteur.

Mardi soir, il a inscrit son huitième but de la saison en Premier League (plus que sur l'ensemble des trois saisons précédentes en championnat donc) et le cinquième en 2021. Big Ben est en pleine forme et en pleine confiance. A point pour faire partie des 26 de Roberto Martinez? Réponse ce lundi, mais ça sent quand même sacrément bon pour l'attaquant des Eagles.