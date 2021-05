Le Real déforcé, mais obligé de gagner

L'Atletico s'est rapproché du titre, en s'imposant contre la Sociedad mercredi soir et seul le Real Madrid semble encore pouvoir priver les Colchoneros des lauriers en Liga. Mais pour continuer d'y croire, les Merengue ne peuvent pas perdre de plumes à Grenade ce jeudi.

Une rencontre capitale que Zinedine Zidane abordera sans plusieurs cadres: Sergio Ramos, Raphael Varane et Ferland Mendy manqueront notamment à l'appel sur la pelouse du stade de Los Carmeles ce soir (coup d'envoi à 22h).

📋✅ Our squad for the match 🆚 @GranadaCF_en!#GranadaRealMadrid pic.twitter.com/qzuYd4CZ58