Lewandowski dans la légende, suspense maximal dans le bas du classement !

Avant-dernière journée de championnat en Allemagne avec du suspense à tous les étages.

Si le Bayern est déjà champions, les places en Ligue des Champions sont chères, très chères. L'Eintracht Francfort a eu la mauvaise idée ce samedi de perdre à Schalke 04 (4-3)... qui fait le jeu de son rival du Borussia Dortmund qui a du coup l'occasion de valider son ticket lors de sa prochaine rencontre.

Le Bayern, qui est donc déjà champion, a fêté Robert Lewandowski qui a marqué son 40ème but de la saison, égalant du coup le record de Gerd Müller. Les Bavarois ont concédé un nul (2-2) à Fribourg.

Dans le bas du classement, le Hertha a assuré son maintien grâce à un nul (0-0) contre Cologne, qui reste de son côté en position de relégable. Boyata et Bornauw étaient titulaires. Dans cette même course au maintien, Bielefeld a pris un point précieux (1-1) sur sa pelouse face à Hoffenheim. Le perdant dans le bas du classement c'est le Werder qui s'est incliné à Augsbourg (2-0) et qui ets donc barragiste à une journée de la fin, comme la saison dernière.

Les autres résultats: