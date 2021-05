🎥 Crystal Palace, avec un Benteke encore buteur, renverse Aston Villa !

Christian Benteke est décidément en grande forme en cette fin de saison : le Diable Rouge a marqué pour la troisième fois consécutive.

Christian Benteke a inscrit ce dimanche son troisième but consécutif en Premier League : face à Aston Villa, Big Ben a planté une superbe tête pour égaliser à la 32e minute, relançant totalement le match de Crystal Palace. Il s'agissait là de son 9e but de la saison. Anwar El Ghazi lui répondra deux minutes plus tard, remettant Villa aux commandes.

En seconde période, Palace se ressaisira cependant, renversant totalement les Villains : deux assists du grand talent Eberechi Eze trouveront Zaha et Mitchell, offrant la victoire (3-2) aux Eagles dans ce duel de ventre mou entre deux équipes libérées (Aston Villa est 11e, Crystal Palace 13e).