Un Standard en "manque de réussite"

Les blessures, les poteaux, les occasions manquées: le Standard a aussi joué de malchance à Malines.

Le Standard a abandonné ses dernières illusions européennes à Malines et pourtant ce n'est faute d'avoir essayé pour les Liégeois. "On n'est pas bien rentré dans le match, on était en retard sur beaucoup de ballons, mais on est revenu, on s'est créé beaucoup d'occasions... On aurait dû marquer au moins deux fois avant le repos", regrette Mbaye Leye.

"Aborder les deux derniers matchs avec abnégation"

Le Standard avait touché le montant avant la pause, via Michel-Ange Balikwsiha, et a repris sa marche en avant en seconde période. Et c'est encore le poteau qui s'en est mêlé, sur une tentative d'Eden Shamir. Et les Rouches se sont ensuite fait punir. "C'est incroyable de finir un tel match avec un seul but au compteur. C'était un match sans réussite. Mais ça résume un peu notre saison: un manque de réussite et beaucoup de joueurs absents."

Il faudra désormais trouver une motivation pour terminer la saison sur une note positive. "On devra aborder les deux derniers matchs avec abnégation, comme on l'a fait à Malines", conclut le coach du Standard.