Eden Hazard "Si Lille est champion, ce serait encore mieux que nous en 2011"

Dix ans après le doublé 2011, le capitaine des Diables Rouges n'a rien oublié de ses années lilloises.

Eden Hazard est revenu sur les dix ans du doublé coupe-championnat du LOSC sur le site officiel des Dogues. Un nouveau succès du club nordiste en Ligue 1 serait encore plus impressionnant pour l'ailier gauche du Real Madrid. "Honnêtement, s’ils sont champions cette saison, ce serait encore mieux que nous en 2011, car il y a maintenant le PSG version Qatar, ce qui rend ce championnat encore plus difficile à remporter. Les supporters le méritent. Quand on a remporté ce doublé, ils avaient dû attendre plus de 50 ans pour voir le club soulever un trophée. Dans cette période compliquée, ça ferait du bien à tout le monde. Les gens du Nord le méritent et surtout les joueurs", a expliqué le Diable Rouge.