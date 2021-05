Un hashtag énigmatique est apparu sur la Grand-Place de Bruxelles : que va-t-il se passer ?

Un hashtag géant #Deviltime a été peint la nuit sur la Grand Place de Bruxelles. La Fédération belge de football a également partagé les images de la webcam de la ville de Bruxelles sur ses médias sociaux : "Un lieu chargé d'histoire", peut-on lire.

Ce qui va se passer n'est pas encore clair. Après la Coupe du monde en Russie, la Grand Place était pleine à craquer pour accueillir les Diables Rouges après leur troisième place. Dans moins d'un mois, l'Euro débute...

There's some activity overnight at notre Grand Place. 🌙

Check out what's going on. ⬇️