"J'ai toujours dit que je voulais jouer avec les meilleurs": Mbappé-Benzema, duo de choc en vue

Karim Benzema et Kylian Mbappé côte à côte: la France disposera d'une attaque de feu pour le prochain Euro et le Parisien s'en réjouit.

Héros du PSG en finale de la Coupe de France, avec un assist et un but, Kylian Mbappé a aussi été questionné sur le retour de Karim Benzema en équipe nationale, annoncé 24 heures plus tôt par Didier Deschamps.

Le Parisien n'avait que 15 ans quand le buteur du Real a disputé son dernier match avec l'équipe nationale. Il va donc évoluer pour la première fois aux côtés de KB9 et il est déjà impatient. "J'ai toujours dit que je voulais jouer avec les meilleurs et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup au-dessus de Karim dans le monde", résume-t-il.