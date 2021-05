Courtisé, Isak va prendre son temps

L'attaquant de la Real Sociedad est cité dans quelques clubs européens, dont le FC Barcelone.

Performant avec la Real Sociedad, Alexander Isak (21 ans, 33 matchs et 16 buts en Liga cette saison) intéresse le FC Barcelone et l'AS Rome. Malgré ces intérêts, l'attaquant suédois assure n'avoir rien décidé pour son avenir.

"Les fans doivent être calmes, je le suis. Mon objectif est de terminer la saison de la meilleure façon. Il reste un match et j'ai dit que je me sens très bien ici. Personne ne sait ce qui va se passer dans le futur. Ni vous ni moi, a expliqué le Scandinave pour El Diario Vasco. Je prends tout calmement. J'ai un contrat avec la Real Sociedad et revenir ici après l'Euro reste le principal objectif."

Avec l'absence de Zlatan Ibrahimovic pour la compétition, Isak aura l'opportunité de son montrer.