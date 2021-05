Giorginio Wijnaldum a choisi sa destination

L'international Giorginio Wijnaldum quitte donc les Reds de Liverpool, où il était en fin de contrat. Il a officialisé son départ ce lundi, après avoir remporté une Ligue des Champions et un titre de Champion d'Angleterre.

D'après le toujours bien informé Fabrizio Romano, le Néerlandais va s'engager en faveur du FC Barcelone, où il viendrait d'ailleurs de débarquer afin d'y fignoler les termes de son contrat. Il y signerait un contrat de trois ans donc jusqu'en 2024.

Gini Wijnaldum is set to join Barcelona as a free agent until June 2024 - there’s nothing agreed with FC Bayern, he wants to sign for Barça. Last details and... here we go soon! 🚨🇳🇱 #FCB @MatteMoretto