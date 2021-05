Karim Benzema revient sur l'entretien qu'il a eu avec Didier Deschamps : "Une bonne explication avec des mots importants"

Sélectionné parmi les 26 pour l'Euro 2020 après six ans d'absence, le buteur du Real Madrid savoure.

Karim Benzema est revenu sur l'entretien qu'il a eu à Madrid avec Didier Deschamps, lors d'une interview accordée à L'Équipe. "Il l’a expliqué lui-même, on s’est parlé, c’est clair. On a beaucoup discuté et on s’est dit beaucoup de choses. Des choses qu’on avait à se dire depuis un bon bout de temps. C’était une bonne explication, avec des mots importants. Aujourd’hui, je suis à nouveau sélectionné en équipe de France, donc c’est que la discussion s’est bien passée…", a-t-il raconté.

Le buteur du Real Madrid et le sélectionneur des Bleus ne s'étaient plus vus depuis 2015. "Ça nous a fait du bien de discuter, d’échanger et devoir qu’on avait beaucoup de choses à se dire. Je me suis toujours bien entendu avec lui et, au bout de trois minutes, tout était redevenu comme avant. Alors que ça faisait plus de cinq ans qu’on ne s’était pas croisé", a expliqué KB9.

Si l'échange s'est bien passé, jamais le sélectionneur national ne lui a assuré qu'il le prendrait pour l'Euro 2020. "À aucun moment. Jamais. On a parlé de beaucoup de choses, c’était une longue discussion entre hommes, qui restera entre nous. On s’ est dit beaucoup, beaucoup de choses. On n’a pas parlé que football, on a parlé de tout : de la vie, la famille ... Mais à aucun moment il ne m’ a dit : “Tu seras à l’Euro”". Je ne viens pas en Equipe de France pour faire de l’ombre à untel ou pour prendre la place à quiconque. Non, non. Ils ont déjà gagné ! Ils savent ce que c’est. Moi, je viens juste amener ce que je sais faire", a lâché Benzema ravi de retrouver l'équipe de France.