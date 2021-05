Officiel : Stevan Jovetic va quitter l'AS Monaco

Arrivé en provenance de l'Inter Milan il y a quatre ans, l'attaquant âgé de 31 ans n'aura pas été épargné par les blessures lors de son passage sur le Rocher. L'ancien attaquant de Manchester City est libre de s'engager où il veut.

Stevan Jovetic (31 ans) va quitter l'AS Monaco cet été après plus de quatre saisons passées au club. L’international monténégrin ne prolongera pas son contrat après avoir livré sa saison la plus aboutie avec 7 buts en 33 matchs (il n’avait jamais joué plus de 15 matchs avec l’AS Monaco en un exercice).

C’est lors d’une conférence de presse que le directeur sportif de l’AS Monaco Paul Mitchell a officialisé la décision. "On lui a dit au revoir ce matin lors de la réunion avec le staff, on l’a remercié pour ce qu’il nous apporté, on lui a souhaité bonne chance pour la suite de sa carrière", a-t-il confié.