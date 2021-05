Le jeune Heymans s'apprête à découvrir la Serie A avec Venise : "Ce sera la folie la saison prochaine"

Fraîchement promue dans l'élite, la formation de Venise va accueillir un jeune belge dans son effectif.

Il y a peu, Daan Heymans (21 ans) signait en faveur des Arancioneroverdi qui étaient alors encore en course pour la montée.

La nouvelle est depuis tombée et l'ancien joueur de Waasland-Beveren évoluera en Serie A : "C'est de la folie", confiait Heymans dans Het Nieuwsblad. "Il y a quelques jours, certaines personnes à Venise m'ont fait savoir qu'ils souhaitaient vraiment que je sois là pour le match décisif. Le problème, c'est que mes vacances avaient déjà été réservées. J'ai donc dû faire plusieurs allers-retours depuis Ibiza, où je séjourne."

Heymans découvrira l'élite et ses tifosi la saison prochaine : "Il n'y avait que cinq cents personnes dans les tribunes pour ce match, principalement les familles et proches des joueurs, mais les cris et la passion étaient bien là. Et les fans se sont retrouvés à l'extérieur du stade pour célébrer. J'ai suivi tout ça depuis les tribunes mais ils m'ont également invité sur le terrain. C'était une merveilleuse soirée."

Avant même de l'avoir débutée, l'ancien joueur de Waasland-Beveren savoure sa première expérience à l'étranger : "Quand j'ai signé ici, je savais qu'il y avait une belle chance que le club soit promu. J'ai considéré cela sérieusement dans ma décision. Cela n'aurait pas été un problème de jouer en Serie B, mais là c'est encore mieux. Ce sera la folie la saison prochaine. J'avais un peu peur d'aller à l'étranger à un si jeune âge, mais quand cette première expérience est dans une ville aussi belle que Venise, c'est plus facile."