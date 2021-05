Ivan Leko et Edward Still: la fin d'une belle aventure commune

Ils ont partagé le banc à Bruges, à l'Antwerp et en Chine, leurs chemins se sont séparés. Mais Ivan Leko est visiblement le premier à se réjouir de l'opportunité qui est offerte à Edward Still de faire ses preuves du côté de Charleroi.

À 30 ans Edward Still a donc décidé d'emprunter une nouvelle route. Il avait suivi Ivan Leko à Shanghaï, l'opportunité d'endosser le costume de T1 à Charleroi n'était pas refusable pour le jeune entraîneur. "Je n'ai jamais eu de plan de carrière fixe, mais j'ai toujours cru aux opportunités. L'idée de me lancer dans ce défi, entouré de personnes compétentes m'a tout de suite séduit", explique-t-il.

Même s'il le reconnaît, il prend "un risque" en quittant Ivan Leko et la Chine. C'est d'ailleurs aussi un crève-cœur pour Edwerd Still de quitter un coach avec lequel il a beaucoup partagé et appris. "Cela a été une discussion très enrichissante, mais aussi très difficile pour nous deux. On a travaillé ensemble pendant cinq ans, on a vécu des moments forts... il y a forcément une amitié forte qui se crée, surtout dans le monde du foot où la pression est grande et la confiance est importante."

Ivan Leko était très fier et très content pour moi.

Mais le Croate a aussi eu des mots encourageants pour son désormais ancien collègue. "Il m'a dit qu'il pensait que ce n'était pas la fin pour nous, mais il était aussi très fier et très content pour moi." Ivan Leko semble d'ailleurs persuadé qu'Edward Still a fait le bon choix. "Il était très fier et très content pour moi et il m'a dit que s'il y avait bien endroit où ça pourrait le faire, ce serait ici, à Charlerloi, avec Monsieur Bayat. C'était mon ressenti, mais c'était important pour moi de l'entendre de sa bouche."

Après avoir appris aux côtés d'Ivan Leko, Edward Still va désormais voler de ses propres ailes au Stade du Pays de Charleroi. Une aventure zébrée qu'il entame toutefois avec des certitudes, de l'expérience et un sacré palmarès en tant qu'adjoint: champions de Belgique avec Bruges, vainqueurs de la Coupe avec l'Antwerp: Will Still et Ivan Leko ont connu le succès partout où ils sont passés...