Un nouveau coach mental et expérimenté débarque à l'Antwerp

Tout le monde sait que l'aspect physique du football est très important. Mais l'aspect mental n'est pas non plus à sous-estimer, comme le sait le matricule 1.

Rudy Heylen est le nouveau coach mental de l'Antwerp. Il a étudié la psychologie du sport à l'Université de Bruxelles et travaille dans ce secteur depuis dix ans.

"Rudy rejoindra notre club à temps plein et contribuera à la poursuite du développement professionnel du club, tant au sein du département sportif que de l'organisation générale et de la formation des jeunes. Il pourra ainsi apporter au comité de direction un soutien stratégique pour franchir les étapes nécessaires sur le chemin de la croissance dans lequel le club s'est engagé sous l'impulsion de la famille Gheysens", peut-on lire sur le site internet du Great Old.