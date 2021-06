📷 Le Real dévoile son nouveau maillot pour la saison 2021-2022

Le Real lance sa saison 2021-2022 avec la présentation du nouveau maillot domicile. Eden Hazard a pris la pose avec cette nouvelle tunique.

Le Real Madrid a dévoilé ce mardi son futur maillot domicile pour la prochaine saison 2021-2022. Dans la plus pure tradition du club merengue, Adidas sort une tunique blanche.

L'équipementier allemand y ajoute quelques touches de couleurs, avec du bleu et du orange au niveau du col et des manches notamment. On note aussi la présence d'un motif en spirale qui fait référence à la Plaza de Cibeles, où les joueurs viennent fêter leurs titres avec les supporters.