L'Ukraine avec quatre Belgicains à l'Euro

Andrei Chevtchenko a, à son tour, révélé les noms des 26 joueurs qu'il emmènera avec lui à l'Euro.

Une sélection dans laquelle on ne retrouve pas le jeune gardien du Real Madrid Andreï Lounine, mais bien quelques connaissances du championnat de Belgique.

Outre l'ancien Genkois Ruslan Malinovskiy, auteur d'une grosse saison avec l'Atalanta, on retrouve dans le groupe ukrainien les Gantois Roman Bezus et Roman Yaremchuk, le Brugeois Eduard Sobol et le Courtraisien Yevgeni Makarenko. L'Anderlechtois Bogdan Mykhaylichenko, qui faisait partie de la présélection, ne fait pas partie de la liste définitive de 26 joueurs.

Gardiens : Bouchtchane (Dynamo Kiev), Piatov, Troubine (Chakhtior Donetsk).

Défenseurs : O. Karavaïev, Zabarni, Mikolenko, Timtchik, D. Popov (Dynamo Kiev), Matvienko, Krivtsov (Chakhtior), Sobol (FC Bruges, BEL).

Milieux : Bezus (La Gantoise, BEL), Iarmolenko (West Ham, ANG), Stepanenko, Marlos, Soudakov (Chakhtior), Makarenko (Courtrai, BEL), Malinovskiy (Atalanta, ITA), Sidortchouk, Chaparenko, Tsigankov (Dynamo Kiev), Zintchenko (Manchester City, ANG), Zoubkov (Ferencvaros, HON).

Attaquants : Bessiedine (Dynamo Kiev), Dovbik (Dnipro-1), Yaremchuk (La Gantoise, BEL).