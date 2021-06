Yannick Carrasco évoque sa position chez les Diables : "Je suis plus un attaquant qu'un piston"

Ailier avec l'Atlético de Madrid, Yannick Carrasco est un piston chez les Diables Rouges. Mais le principal intéresseré préfèrerait jouer plus haut.

Le rôle de piston gauche fait débat chez les Diables Rouges. Plusieurs joueurs du noyau sont capables de l'occuper. Parmi eux, on retrouve Yannick Carrasco. Dans des propos accordés à Het Laatste Nieuws, le joueur de l'Atlético de Madrid a évoqué son positionnement en sélection.

Le joueur de 27 ans n'a pas caché sa préférence pour le front de l'attaque. "Je suis plus un attaquant qu'un piston (wingback, ndlr). En tant que piston, on est constamment dans le rouge, jamais dans le vert. On doit courrir tellement de kilomètres qu'à certains moments décisifs, on n'est plus assez frais pour faire le bon choix. Si je devais choisir, je préfèrerais jouer plus près du but adverse."

Toutefois, l'international belge accepte les choix de Roberto Martinez. Yannick Carrasco devrait être en concurrence avec Thorgan Hazard à gauche. Bien qu'ils soient tous deux habitués à joueur plus haut en club, le technicien espagnol les utilise dans un rôle de piston en sélection. Lequel trouvera sa place dans le onze ce soir, contre la Grèce ?