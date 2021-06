Officiel : Eusebio Di Francesco (ex-Roma) est le nouvel entraîneur de l'Hellas Vérone

Celui qui avait permis à la Roma d'éliminer le FC Barcelone en Ligue des Champions au terme d'une confrontation folle a signé un contrat de deux ans à Vérone.

Eusebio Di Francesco va découvrir un nouveau club en Serie A. Après des passages plutôt réussis à Sassuolo et à la Roma et des plus mitigés à la Sampdoria et à Cagliari, l'entraîneur italien a signé un contrat de deux ans avec l'Hellas Vérone.

Di Francesco remplace Ivan Juric qui a rejoint Torino. Cette saison, le club de Vérone a terminé à la dixième place en Serie A et commence à faire figure de club stable au sein du championnat italien depuis sa remontée à l'issue de la saison 2018-2019.