La rumeur Paris Saint-Germain, Paul Pogba réagit

Depuis quelques jours, le milieu de terrain de Manchester United fait l'objet de rumeurs concernant un intérêt du Paris Saint-Germain.

Sous contrat à Manchester United jusqu'en juin 2022, Paul Pogba (28 ans, 26 matchs et 3 buts en Premier League cette saison) serait dans le viseur du Paris Saint-Germain.

Présent en conférence de presse ce jeudi, l'international français a répondu aux questions sur son avenir. "Des contacts avec Paris ? Il me reste un an de contrat. Tout le monde le sait. Pas encore eu de proposition concrète (de Manchester United pour prolonger, ndlr). Je ne me suis pas posé avec les dirigeants et l'entraîneur, je suis encore à Manchester. Ma pensée là, c'est l'Euro. Je suis concentré. J'ai plus d'expérience qu'avant, je suis focus sur le présent, c'est l'Euro. J'ai un agent qui s'occupe de tout ça. Je n'ai pas le numéro de Nasser (Al-Khelaïfi, ndlr)", a conclu Pogba avec le sourire.