Jadon Sancho va-t-il retrouver l'Angleterre ?

Jadon Sancho, formé à Manchester City, a explosé du côté du Borussia Dortmund et pourrait revenir en Premier League par la grande porte.

Il pourrait être l'une des attractions de l'Angleterre à l'Euro 2020 et devenir un transfert record par la suite : Jadon Sancho (21 ans), formé à Manchester City, est à nouveau cité du côté de ... Manchester United, et cette fois, les discussions semblent bien entamées, affirme SkySports. L'ailier anglais fait l'objet de négociations entre ManU et le Borussia Dortmund, dont il est devenu l'un des fers de lance avec 16 buts et 20 passes décisives cette saison (en 38 matchs).

En cas de transfert, Sancho pourrait rapporter plus de 100 millions d'euros à Dortmund. C'est en tout cas sa valeur estimée (sur Transfermarkt), et on sait que la Premier League a tendance à souvent surpayer ses joueurs, surtout quand il s'agit d'internationaux anglais. Reste à voir si le deal se concrétise, mais on tiendrait là l'un des coups de l'été ...