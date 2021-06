Officiel : Bent Sørmo rejoint Zulte Waregem

Après Joost Van Aken et David Hubert, l'Essevee enregistre sa troisième recrue estivale.

Bent Sørmo rejoint Zulte Waregem où il a paraphé un contrat de trois saisons. Le back droit norvégien arrive en provenance de Kristiansund. Le défenseur âgé de 24 ans a disputé plus de 90 rencontres en première division norvégienne.

"Malgré son jeune âge, Bent a déjà beaucoup d'expérience au plus haut niveau", a déclaré le CEO de Zulte Waregem Eddy Cordier sur le site du club. "Nous avons examiné Bent pendant un certain temps et sommes arrivés à la conclusion que ses qualités et sa personnalité correspondaient parfaitement à la vision et à l'ambition de l'Essevee."