Roman Bürki de Dortmund vers la Ligue 1 ?

Le portier suisse du Borussia Dortmund a vu arriver une solide concurrence et pourrait donc aller voir ailleurs pour rester titulaire.

Roman Bürki (30 ans) pourrait quitter le Borussia Dortmund : d'après Sport1, le Suisse s'attendrait à perdre sa place de titulaire la saison prochaine au profit du nouvel achat du club, Gregor Kobel arrivé contre 15 millions d'euros, et envisagerait donc de changer d'air. Et toujours selon le média allemand, sa destination pourrait être la Ligue 1.

Bürki serait ainsi cité du côté de l'AS Monaco, qui se cherche un nouveau gardien de but et aurait jeté son dévolu sur l'international suisse (9 sélections). Le transfert devrait être bon marché pour Monaco, Bürki était évalué à 4 millions d'euros, soit une affaire aux prix actuels pour un gardien disposant de plus de 200 matchs de Bundesliga au compteur.