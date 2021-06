Une nation, une pépite : Jules Koundé, la surprise du chef

L'Euro, c'est ce soir. L'heure est venue de vous présenter les talents qui pourraient y briller : jeunes talents déjà éclos ou en devenir, ils sont les stars de demain ... et d'aujourd'hui !

Jules Koundé a découvert Clairefontaine il y a quelques jours. Alors que le défenseur de 22 ans restait aux portes de l'équipe de France depuis plusieurs mois, Didier Deschamps a finalement choisi de faire appel à lui. Le principal intéressé s'apprête donc à disputer l'Euro avec les A, malgré sa très faible expérience du niveau international. Gros plan sur le nouveau visage des Bleus.

L'Europe à ses pieds

Formé à Bordeaux, Jules Koundé a découvert le haut niveau sous les couleurs des Girondins. Le Franco-Béninois a disputé son premier match avec les professionnels le 7 janvier 2018, face à l'US Granville, en Coupe de France (défaite 2-1). Lancé par Jocelyn Gourvennec, le jeune défenseur, qui était âgé de 19 ans à l'époque, n'est plus jamais sorti du onze de base et a terminé l'exercice 2017/2018 dans la peau d'un titulaire (17 titularisations sur 19 possibles).

La saison suivante, Jules Koundé a continué sur sa lancée en devenant un cadre des Marines et Blancs. Au total, en 2019/2020, il a joué 4 580 minutes, soit le deuxième temps de jeu le plus élevé de son équipe. Et ses performances ne sont pas passées inaperçues dans le reste de l'Europe. En juillet 2019, le droitier a rejoint le FC Séville, contre un chèque de 25 millions d'euros. Un choix de carrière payant.

L'ancien joueur de Bordeaux s'est rapidement fait une place au sein de la défense des Sevillistas. Avec Diego Carlos, il forme une charnière centrale "made in Ligue 1". Mais surtout, Jules Koundé a remporté l'Europa League pour sa première année en Andalousie. Sur un plan personnel, il a ensuite continué sa progression en 2020/2021, au point de taper dans l'oeil des deux cadors de Liga. Aujourd'hui, le FC Barcelone et le Real Madrid seraient intéressés par ses services.

Un défenseur central moderne

Jules Koundé est un joueur élégant. À l'aise techniquement, il est capable de faire avancer le jeu de son équipe, que ce soit par la passe ou par des montées balle au pied. Son taux de 90% de transmissions réussies (WhoScored) souligne sa sérénité dans la relance. Des qualités qu'apprécie son entraîneur Julen Lopetegui, qui n'hésite pas à s'en servir pour construire son collectif.

Malgré son petit gabarit (1m78), le néo-international français n'en reste pas moins performant dans les airs, avec 60% de duels aériens gagnés en championnat. Surtout, le numéro 12 brille par son sens du positionnement et de l'anticipation, ce qui lui permet de défendre debout. En effet, contrairement à son coéquipier Presnel Kimpembe par exemple, le Sévillan se jette rarement au sol pour tacler. Un ensemble de qualités qui a convaincu Didier Deschamps de faire appel à lui.

L'Espoir des Bleus

En tant que capitaine des Bleuets, Jules Koundé s'attendait sans doute à retrouver le groupe de Sylvain Ripoll pour prendre part à la seconde phase de l'Euro Espoirs (du 31 mai au 6 juin). Mais finalement, c'est bien avec l'équipe de France A que le défenseur de 22 ans va disputer l'Euro. En effet, Didier Deschamps, qui ne l'avait jamais convonqué auparavant, a choisi de l'intégrer à sa liste des 26.

Le principal intéressé a fêté sa première cape le 2 juin dernier face aux Pays de Galles (victoire 3-0), dans le cadre d'un match amical. Entré à la mi-temps, à la place de Benjamin Pavard, il a donc évolué en tant qu'arrière droit, dans un schéma de jeu organisé en 4-4-2 losange. Dans un rôle inhabituel pour lui, le joueur de Séville a globalement offert satisfaction.

Au moment de dévoiler sa liste, Didier Deschamps avait d'ailleurs souligné la polyvalence du nouveau venu, qu'il semble apprécié. Pendant l'Euro, Jules Koundé devrait donc avoir un rôle de septième défenseur, à cheval entre le poste de défenseur central (déjà fourni par Varane, Kimpembe, Lenglet et Zouma) et celui d'arrière droit (comblé par Pavard et Dubois). De quoi obtenir du temps de jeu ?