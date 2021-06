West Ham récompense David Moyes

Après une brillante sixième place la saison dernière en Premier League avec une qualification en Europa League, West Ham a décidé de prolonger le contrat de David Moyes. Il est lié au club anglais jusqu’en 2024.

"Depuis son retour dans l'est de Londres en décembre 2019, David Moyes a eu un impact extrêmement positif et son approche inclusive s'est avérée parfaitement adaptée à West Ham. Et cela a été accompli dans les circonstances les plus éprouvantes possibles, avec la pandémie de COVID qui a provoqué une pause de trois mois à la mi-saison et signifiant que tous les matchs sauf deux depuis mars 2020 ont été joués sans la Claret and Blue Army présente (les supporters)", peut-on lire dans le communiqué des Hammers.

"I am delighted to have committed my future to West Ham United. This is where I want to be and I’m happy. I’m excited to be given this opportunity to build on what we all have already achieved here."



🗣 David Moyes on signing his new long-term contract...