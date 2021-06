Officiel : Lucas Pirard reste à l'Union Saint-Gilloise

Prêté lors des six derniers mois par Waasland-Beveren, le portier liégeois va rester chez les Unionistes.

Lucas Pirard vient de signer un contrat jusqu’en 2022 à l'Union Saint-Gilloise. La saison dernière, il avait pu disputer deux des derniers matchs des pensionnaires du Stade Marien contre Lommel et le Club NXT. Et l'ancien portier du Standard et de Saint-Trond n'avait encaissé aucun but.