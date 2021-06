Un jeune attaquant français pour remplacer Lukas Nmecha?

Le 'départ' de Lukas Nmecha acté, le Sporting se met à la recherche d'un nouvel attaquant.

Prêté par Manchester City la saison dernière, Lukas Nmecha a confirmé qu'il ne reviendrait pas à Anderlecht pour la saison qui vient. Le Sporting devra donc trouver un attaquant et aurait déjà identifié une cible potentielle.

Selon les informations du Nieuwsblad, le Sporting s'intéresse de près à Evann Guessand. Âgé de 19 ans, le Français est un ancien international U18, formé à Nice, où il avait fait ses premiers pas chez les pros en début d'année 2020.

La saison dernière, il avait été prêté à Lausanne, en D1 suisse, pour acquérir de l'expérience et du temps de jeu. Et il s'en est plutôt bien sorti, alignant 34 matchs, sept buts et cinq assists. Le Sporting n'est d'ailleurs pas la seule écurie sur le coup: Newcastle, Southampton et Monaco s'intéressent également à l'attaquant franco-ivoirien.