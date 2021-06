Le coach d'Eupen livre ses premières impressions : "Agréablement surpris par la condition des joueurs présents"

Ce vendredi matin, Eupen avait confié la presse lors de son entraînement.

Après les traditionnels tests médicaux de reprise, les joueurs de d'Eupen ont repris les entraînements cette semaine sous les ordres de leur nouvel entraîneur Stefan Krämer. "J'ai une très bonne impression après ces premiers jours et je suis agréablement surpris par la condition des joueurs présents. Nous nous sommes entraînés en formant de petits groupes et nous avons travaillé avec beaucoup d'intensité. Mais il faut faire attention aux blessures quand on s'entraîne autant à fond", a prévenu le technicien allemand.

© photonews

Pour le moment, les Pandas retrouvent petit à petit leurs sensations. Avant de mettre en place son jeu et sa philosophie, Krämer attend que son groupe soit au complet. En effet, plusieurs joueurs manquent à l'appel. Certains vont revenir de leur équipe nationale comme Smail Prevljak, Carlos Embalo, Emmanuel Agbadou, Silas Gnaka et Edo Kayembe alors que les autres observent une période de quarantaine depuis leur retour en Belgique, à savoir Sibiry Keita, Isaac Nuhu, Mana Nurudeen, Mamadou Kone et Ignace Ndri. Ortwin De Wolf n'est pas présent car son prêt à l’Antwerp se termine le 30 juin prochain. Fera-t-il son retour chez les Pandas ? Normalement non puisque les négociations pour un transfert définitif sont en cours depuis plusieurs semaines.

"J'attends d'avoir un groupe complet avant de mettre place notre jeu. J'ai déjà donné quelques indications, mais la philosophie de jeu sera détaillée la semaine prochaine quand tout le monde sera là. Nous avons à disposition un noyau bien étoffé autant au niveau de la qualité que de la quantité", a souligné l'Allemand âgé de 54 ans.

© photonews

Le nouveau T1 de la formation germanophone est impatient de découvrir la D1A. championnat reprendra ses droits le 23 juillet prochain, soit dans cinq semaines. "Je relève un challenge et je me rejouis que la compétition reprenne. Je n'ai pas peur des défis et je me sens déjà très bien à Eupen", a précisé l'ancien coach de Bielefeld.

Le staff eupenois est presque complet, il manque juste une préparateur physique. "Nous avons déjà discuté avec plusieurs candidats, mais nous n'avons pas encore pris une décision. Notre nouveau préparateur physique pourrait très bien provenir de mon entourage, mais une solution régionale pourrait très bien aussi être trouvée. Quoiqu'il en soit, l'heureux élu devrait être nommé la semaine prochaine. C’est important car il faut commencer la préparation physique dès que possible", a-t-il conclu.