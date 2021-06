L'UEFA arbore l'arc-en-ciel et réagit à la polémique

L'UEFA se défend d'avoir interdit l'illumination du stade de Munich pour des raisons "politiques".

En refusant que l'Allianz Arena soit illuminée aux couleurs de l'arc-en-ciel, l'UEFA s'est attirée de très nombreuses critiques. Ce mardi, l'UEFA a décidé de se parer des couleurs de l'arc-en-ciel et revient sur sa décision dans un communiqué.

Le communiqué:

"L'UEFA respecte l'arc-en-ciel

Aujourd'hui, l'UEFA est fière d'arborer les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est un symbole qui reprend nos valeurs fondamentales et qui promeut tout ce en quoi nous croyons: une société plus juste et égalitaire, la tolérance envers chacun, peu importent la couleur, les croyances ou le genre.

Certains ont interprété la décision de l'UEFA comme une décision politique. Au contraire, c'est la demande elle-même qui était politique, puisque liée à la présence de l'équipe nationale hongroise dans le stade pour affronter l'Allemagne.

Pour l'UEFA, l'arc-en-ciel, n'est pas un symbole politique, mais un signalt de notre engagement ferme pour une société plus diversifiée et plus inclusive."