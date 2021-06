Officiel: Will Still débarque au Stade de Reims

Deux semaines après la fin de son aventure au Beerschot, Will Still débarque en Ligue 1.

Ancien adjoint d'Hernan Losada, puis T1 du Beerschot en fin de saison 2020-2021, Will Still avait décidé de quitter le club anversois, désormais dirigé par Peter Maes, au début du mois de juin. Deux semaines plus tard, c'est au Stade de Reims que rebondit le jeune entraîneur belge.

Il a signé un contrat de deux ans avec le club de Wout Faes, de Thibaut De Smet et de Thomas Foket. En compagnie de Ruben Martinez, Will Still sera l'adjoint du nouveau coach, Oscar Garcia.