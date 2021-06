Rémy Descamps quitte le Sporting de Charleroi

C'est terminé pour Rémy Descamps à Charleroi. Deux ans après son arrivée au Mambourg, le portier français quitte le Sporting pour le FC Nantes, où il vient tout juste de parapher un contrat de trois ans et où il découvrira la Ligue 1, après avoir évolué deux saisons en Ligue 2.

Dans l'ombre de Nicolas Penneteau, Rémy Descamps avait dû attendre plus d'un an avant de recevoir ses premières minutes officielles en Belgique. Il s'est finalement installé entre les perches au cours de la saison écoulée: il a disputé 16 matchs au total avec les Zèbres, avant de reprendre la direction de la France.

▹ 𝗠𝗲𝗿𝗰𝗮𝘁𝗼 ✍️



Le @FCNantes et le @SportCharleroi ont trouvé un accord pour le transfert de @Rmydescamps (24 ans). Le gardien de but français s’est engagé jusqu’en 𝟚𝟘𝟚𝟜 avec les Jaune et Vert.



𝗕𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝘂𝗲 𝗥𝗲́𝗺𝘆 ☺️