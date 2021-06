Euro 2020: nouvelles blessures chez les Bleus

Deux joueurs français n'ont pas pu aller au bout de l'entraînement ce jeudi.

Après le forfait d'Ousmane Dembélé et alors que Lucas Hernandez et Lucas Digne ont tous les deux quitté la pelouse de la Puscas Arena sur blessures, mercredi, un autre Bleu inquiète le staff de l'équipe de France. Thomas Lemar s'est blessé à la cheville lors de la séance du jour et a quitté le terrain en boitant.

Cela commence à faire beaucoup pour Didier Deschamps, d'autant que quelques minutes avant le joueur de l'Atletico, Marcus Thuram avait, lui aussi, écourté son entraînement, en raison de douleurs aux adducteurs.