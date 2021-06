Julen Lopetegui a refusé une offre vertigineuse de Tottenham

Les Spurs sont toujours à la recherche de l'oiseau rare depuis le licenciement de José Mourinho en avril dernier.

Après Antonio Conte et Paulo Fonseca, Tottenham a été éconduit par Julen Lopetegui. L'actuel entraîneur du FC Séville a repoussé les avances du nouveau directeur sportif des Spurs, Fabio Paratici.

"Julen m'a appelé et m'a dit qu'il avait reçu des offres qu'il n'avait pas écoutées en plus d'une offre vertigineuse de Tottenham. Il a dit qu'il n'oubliait pas les choses et qu'il était très motivé ici. Nous avons cru et croyons en lui, nous lui avons donné une prolongation de contrat de deux ans, et je suis sûr qu'il apportera beaucoup plus au club", a révélé le président du club andalou, Pepe Castro, pour la Cadena SER.