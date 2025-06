Trashtalker un joueur de l'Union ? La mauvaise idée d'un fan d'Anderlecht

Ces dernières années, Anderlecht a vu l'Union Saint-Gilloise lui voler la vedette, jusqu'à décrocher le titre cette saison. Les fans espèrent un retour au sommet, mais avec Charles Vanhoutte, mieux vaut choisir ses mots...

Un supporter sur X (ex-Twitter) semble très satisfait du travail qu’Olivier Renard est en train de réaliser. Le directeur sportif d’Anderlecht s’est principalement concentré sur le milieu de terrain et d’autres renforts seraient encore en préparation.

"De Cat comme récupérateur, McGlynn en passeur, Saliba en créatif. Hatenboer comme remplaçant polyvalent. Et d’un coup, l’avenir du #RSCA paraît un peu plus prometteur. N’oubliez pas qu’on joue en #JPL, les gars. C'est possible d'être champion avec Vanhoutte et Van De Perre", a-t-il posté sur X.

La dernière phrase, assez méprisante envers le milieu de terrain de l’Union, a visiblement été remarquée par Charles Vanhoutte lui-même. Sa réponse a été brève mais claire : "En effet, champion Koen".

Une réplique sèche, mais bien sentie, qui a été largement appréciée sur le réseau social. Vanhoutte a été l’un des joueurs les plus constants du championnat belge cette saison.

Le sélectionneur Rudi Garcia a même reconnu qu’il le suivait, même si la concurrence est très forte au milieu chez les Diables Rouges. On s’attend d’ailleurs à ce que Vanhoutte décroche un joli transfert cet été.