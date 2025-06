Affaire Courtois 2.0 : Robert Lewandowski règle ses comptes avec la sélection polonaise

Le football polonais est secoué par une véritable tempête : Robert Lewandowski refuse désormais de jouer pour l'équipe nationale tant que Michal Probierz restera sélectionneur.

Bien que la Pologne ait bien entamé sa campagne de qualification pour la Coupe du monde avec des victoires contre la Lituanie, Malte et la Moldavie, l’ambiance au sein de l’équipe est loin d’être idéale. La rupture entre Robert Lewandowski et le sélectionneur Michal Probierz tombe au plus mauvais moment et risque de casser complètement la dynamique sportive.

Tout serait parti de la manière dont Lewandowski a perdu son brassard de capitaine. Non pas lors d’une discussion en face à face, mais via un simple coup de fil, à un moment où il était en train de faire dormir ses enfants. Une façon de faire qu’il juge blessante, comme il l’a confié au site polonais Wp.pl.

"J’ai tout donné pour mon pays pendant 17 ans et porté ce brassard avec fierté pendant 11 ans", explique-t-il, visiblement touché. "M’annoncer ça par un appel rapide juste avant un match important ? C’est un manque de respect. L’entraîneur a trahi ma confiance."

La fédération polonaise a aussitôt envenimé la situation en confirmant officiellement la perte du brassard. D’après Lewandowski, il n’a jamais eu l’occasion d’en discuter ni de comprendre cette décision. La fracture semble donc profonde, même s’il ne ferme pas complètement la porte à un retour un jour.

Difficile de prévoir les conséquences de cette crise pour la Pologne en vue du Mondial 2026. Tant que Probierz restera sélectionneur, les supporters polonais ne devraient plus voir leur meilleur buteur sur le terrain.