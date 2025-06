Mike Penders tout proche d'un nouveau défi en France : le deal avance à grands pas

Mike Penders, jeune gardien belge sous contrat avec Chelsea, pourrait être prêté à Strasbourg cet été.

Il est sous contrat avec Chelsea, mais n’a encore jamais mis les pieds sur la pelouse de Stamford Bridge. Mike Penders, jeune gardien belge formé à Genk, pourrait vivre un nouveau prêt… cette fois de l’autre côté de la frontière.

Transféré l’été dernier pour 20 millions d’euros, il avait aussitôt été renvoyé en prêt dans son club formateur. Une saison de continuité pour gagner en expérience, dans un environnement qu’il connaît par cœur. Mais cette fois, Chelsea semble vouloir accélérer sa progression.

Selon nos sources, Strasbourg pousse fort pour l’accueillir. Le club alsacien, propriété du même groupe que Chelsea, aimerait récupérer le gardien pour renforcer son effectif.

La connexion entre Chelsea et Strasbourg facilite évidemment les discussions. Un prêt en Ligue 1 offrirait à Penders un nouveau cadre, plus exigeant avec du temps de jeu potentiel dans un championnat plus exposé.

Son avenir semble donc se dessiner loin de Londres, mais toujours dans l’écosystème du club anglais. Strasbourg apparaît aujourd’hui comme LA destination la plus probable pour le jeune gardien belge.