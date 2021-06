🎥 Suivez le match amical entre Anderlecht et Saint-Trond dès midi en vidéo

Le RSCA débute sa préparation par un amical face à STVV ce vendredi midi.

Anderlecht prépare sa saison 2021-2022, et a déjà notamment officialisé deux arrivées - ou plutôt une arrivée et un retour : le transfert de Wesley Hoedt et la levée de l'option d'achat de Majeed Ashimeru. Quel onze sera aligné par Vincent Kompany ce vendredi midi pour le premier amical de la présaison ? Réponse en vidéo ci-dessous, où vous pourrez suivre l'intégralité de la rencontre ...