Quel onze pour les Diables ? Vermaelen en défense, Thorgan de retour ...

Les choses sérieuses commencent : qui Roberto Martinez va-t-il aligner face au Portugal ?

Vermaelen, Boyata, Denayer ?

En défense, une seule question semble se poser : qui sera le troisième titulaire aux côtés de Jan Vertonghen et Toby Alderweireld ? Difficile en effet, même si le joueur de Benfica est vieillissant, de l'imaginer mis sur le banc, son expérience énorme pouvant être décisive face au Portugal de Ronaldo. Et malgré les excellentes prestations de Dedryck Boyata, il est probable que Martinez fasse confiance à Thomas Vermaelen.

Le joueur du Vissel Kobe a fait taire les sceptiques face à la Finlande, et allie vitesse, relance de qualité et jeu de tête de haut niveau. Jason Denayer ayant probablement perdu trop de points face au Danemark, Vermaelen et Boyata se disputeront la dernière place, avec un avantage pour le premier.

Thorgan Hazard de retour dans le onze ?

L'absence de Nacer Chadli réduit les options à peau de chagrin : sur le flanc gauche, Martinez n'a pas d'autre choix que d'aligner Thorgan Hazard ... ou de tenter à nouveau le coup Leandro Trossard, qui avait fait le job sans briller face à une faible Finlande, mais risque de se retrouver dépassé face au Portugal. Yannick Carrasco peut également être descendu d'un cran, mais le rôle plus libre offensivement de l'ailier de l'Atlético Madrid lui convient bien, tandis que défendre n'a jamais été son rayon. Le laisser un cran plus haut pour profiter des boulevards parfois laissés par les flancs portugais est probablement idéal, s'il est bien titulaire.

De Bruyne au détriment de Tielemans ? Hazard plutôt que Mertens ?

Pâle en poules, Youri Tielemans devrait céder sa place à Kevin De Bruyne aux côtés d'Axel Witsel. Pour le médian de Dortmund, le Portugal sera un vrai test : comment son physique tiendra-t-il face au milieu de terrain de la Seleçao ? S'il y a un risque de voir Axel prendre l'eau, c'est ce dimanche, et Roberto Martinez y sera attentif. Dans cette optique, il n'est pas non plus impossible que Tielemans se voit offrir une nouvelle chance et que KDB évolue plus haut - auquel cas c'est ... Carrasco qui pourrait se voir mis sur le banc, Hazard et De Bruyne étant partants à coup sûr.

Eden Hazard, donc, sera également titulaire, certainement aux dépens de Dries Mertens, de retour dans ce rôle de joker qui lui allait si bien. La fameuse "armada" que Thomas Meunier annonçait est au grand complet pour ce 8e de finale : reste à voir si elle sera invincible ...

Le(s) onze(s) probable(s) :

Courtois / Vertonghen - Vermaelen - Alderweireld / Th. Hazard - Witsel - De Bruyne - Meunier / Carrasco - Lukaku - E. Hazard

OU :

Courtois / Vertonghen - Vermaelen - Alderweireld / Th. Hazard - Witsel - Tielemans - Meunier / De Bruyne - Lukaku - E. Hazard