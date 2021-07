Le Danemark et la République Tchèque rêvent du dernier carré

Le collectif danois se heurte à la solide République Tchèque pour un ticket pour les demi-finales de l'Euro.

Après les qualifications italiennes et espagnoles, ce sont la République Tchèque et le Danemark qui se disputent la troisième place pour les demi-finales du tournoi continental dans le quart de finale sans doute le plus inattendu de cet Euro 2020.

Et pourtant, ni les Danois, ni les Tchèques n'ont volé leur place à ce stade de la compétition. Du haut de leurs huit buts en deux matchs et emmenés par un Mikkel Damsgaard en toute grande forme, les hommes de Kasper Hjulmand ont séduit l'Europe du foot après pourtant avoir encaissé deux défaites lors de leurs deux premiers matchs (contre la Finlande et la Belgique). Et ils partent avec un léger de statut de favoris contre la République Tchèque.

Mais les Tchèques ont, eux aussi, impressionné depuis le coup d'envoi de leur tournoi. Avec un Patrik Schick hyper efficace, le finaliste de l'Euro 1996 a un atout de taille devant et une organisation quasiment sans faille derrière. Ça promet une opposition de styles intéressante sur la pelouse de Stade Olympique de Bakou.