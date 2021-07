🎥 Penalty sur Doku face à l'Italie ? Ces deux consultants avaient une vision très différente de la faute

Rafael Van der Vaart est l'un des analystes de l'Euro aux Pays-Bas. "Le contact était là. Aujourd'hui, vous voyez des choses étranges. Au dernier moment, il est frappé dans le dos et il tombe quatre mètres plus loin", a déclaré Van der Vaart à propos de Doku.

L'ex-joueur de l'Ajax et de Tottenham, entre autres, pensait que Doku en ajoutait un peu trop. Gary Lineker ne pensait pas non plus que cela valait la peine d'être sanctionné. "C'est un penalty léger, mais l'arbitre veut nous donner un match passionnant", a déclaré l'Anglais sur Twitter.

Soft penalty but the referee wants to give us an exciting game. Lovely stuff. Lukaku makes it 2-1.