Paul Gheysens a augmenté le capital de l'Antwerp pour concurrencer le Club de Bruges

Paul Gheysens veut sérieusement concurrencer le Club de Bruges. Il l'a prouvé en procédant à une augmentation de capital du côté de l'Antwerp.

Normalement, les augmentations de capital de "seulement" 30 millions d'euros sont autorisées en trois ans, mais en raison du coronavirus, les règles du fair-play financier ont été assouplies. Paul Gheysens, le propriétaire et président de l'Antwerp, en a profité pour injecter huit millions d'euros supplémentaires au sein du matricule 1 le 29 juin, selon GvA.

L'intention est de rendre le Great Old plus fort sur le marché des transferts. Outre le prestigieux transfert de Michel-Ange Balikwisha, le club anversois a également acquis Michael Frey, Jelle Bataille et Björn Engels. Cela prouve que Gheysens veut combler l'écart avec le Club le plus rapidement possible. Au total, il a déjà investi 48 millions d'euros dans le club.