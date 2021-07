Premier but pour Ryan Mmaee avec Ferencvaros

Après une aventure chypriote à Limassol, Ryan Mmaee a pris la direction de la Hongrie et de Ferencvaros, où il a signé un contrat de trois ans. Et il n'aura pas fallu trop longtemps à l'ailier belge pour s'acclimater sous ses nouvelles couleurs.

Mardi soir, Ryan Mmaee disputait son tout premier match avec Ferencvaros, en éliminatoires de la Ligue des Champions. Il est monté au jeu à la 68e minute de jeu et a inscrit son premier but six minutes plus tard. Ferencvaros a dominé Pristina et abordera le match retour avec une avance confortable (3-0).

⏱ 74’ | GOAL! 2️⃣-0️⃣ | There’s that second goal! Ryan Mmaee steps on the pitch as a substitute and scores his first goal for Fradi on an important game! 🔥🔥#Fradi #ftc #ferencvaros pic.twitter.com/G54hfvLWUk