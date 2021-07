🎥 So Foot chambre les Diables Rouges : "Au seum belge"

La hache de guerre n'est pas encore enterrĂ©e entre la Belgique et la France. Surtout depuis que certains Belges ont fĂȘtĂ© l'Ă©limination française en huitiĂšme de finale par la Suisse.

So Foot s'en est une nouvelle fois pris aux Diables Rouges. Dans la séquence "FC Thoroude", le magazine français s'est moqué de la Belgique via une parodie de la chanson "Au Soleil" rebaptisée "Au seum belge" dans laquelle on peut voir deux supporters belges déprimés par l'élimination en quart de finale de l'Euro et en train de manger des frites.



Voici les quelques paroles moqueuses : "Toute votre génération dorée, est-ce qu'elle ne serait pas en or claqué?". "Bravo pour le classement Fifa, mais en football ça ne compte pas". Et : "Sans De Bruyne vous jouez mal, alors qu'avec lui... vous jouez mal".