Thomas Henry suivi par deux clubs de Ligue 1

Auteur d'une très bonne saison 2020/2021, Thomas Henry intéresserait deux clubs français évoluant en Ligue 1.

Thomas Henry attise les convoitises de l'autre côté de la frontière. En effet, d'après les informations de But Football Club, deux clubs français seraient sur les traces de l'attaquant d'OHL. Il s'agirait de Lens et de Saint-Etienne, qui évolueront tous les deux en Ligue 1 (première division) pour l'exercice 2021/2022.

Les Verts sembleraient plus intéressés par le profil du joueur de 26 ans que les Sangs et Or. Et pour cause, ces derniers suivraient également une autre piste, menant à Facundo Ferreyra (Celta de Vigo). De son côté, le club ligérien est à la recherche d'un nouveau buteur sur le marché des transferts et songerait donc au Louvaniste.

Pour rappel, Thomas Henry sort d'une saison particulièrement réussie, ponctuée de 21 buts et de 7 passes décisives en 33 matchs toutes compétitions confondues. Sous contrat avec OHL jusqu'en 2023, le principal intéressé n'est pas certain de rester chez les Coalisés cet été. Mais le club de Louvain ne devrait pas brader son numéro 9.