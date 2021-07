Nicolae Stanciu est sur la liste d'un géant de Turquie

D'après les informations du journaliste roumain Emanuel Rosu, le Galatasaray aurait formulé une offre de 6 millions d'euros au Slavia Prague pour l'ancien joueur du RSC Anderlecht, Nicolae Stanciu (28 ans). Les discussions seraient en bonne voie et le Roumain serait très intéressé à l'idée de rejoindre la Turquie, mais ne mettrait aucune pression sur son club.

Depuis son départ d'Anderlecht, Nicolae Stanciu est devenu un pilier du Slavia Prague, disputant 85 matchs (20 buts, 20 passes décisives). Il est également un cadre de l'équipe nationale roumaine, pour le compte de laquelle il compte 10 buts en 44 caps.

EXCLUSIVE | Galatasaray's offer for Slavia's Nicolae Stanciu is around 6m euros. Source close to the deal tells me talks are going in the right direction.

Stanciu is excited by the Hagi connection between Galatasaray and Romania, but he's NOT pressuring Slavia. pic.twitter.com/hRfuIO95vE