Officiel : l'ex-Brugeois Matthew Ryan est le nouveau coéquipier d'Adnan Januzaj à la Sociedad

Mathew Ryan a trouvé un nouveau port d'attache. Le gardien australien quitte Brighton pour rejoindre la Real Sociedad où il sera le nouveau coéquipier d'Adnan Januzaj.

L'ex-gardien de Genk et du Club de Bruges a signé un contrat de deux ans avec le club basque. La saison dernière, il était prêté du côté d'Arsenal qui aurait aimé prolongé la location du joueur.

✍ OFFICIAL ANNOUNCEMENT | Agreement reached with @OfficialBHAFC for the incorporation of @MatyRyan! Welcome Mat!!!#RyanTxuriUrdin | #AurreraReala pic.twitter.com/vRVL2Y8jXf