📷 Le nouveau maillot de l'Inter a été dévoilé

Ce mardi, le géant Nike a levé le suspense et dévoilé le nouveau maillot domicile de l'Inter Milan en vue de l'exercice 2021-2022. Et le moins que l'on puisse dire est que l'équipementier américain et la formation lombarde ont fait dans l'originalité en cassant les codes.

En effet, loin de ses traditionnelles rayures noires et bleues, le champion d'Italie arborera cette fois une tunique inédite décorée de diverses teintes de bleu comme une peau de serpent.

