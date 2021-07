Raphaël Varane proche d'un départ du Real Madrid : direction la Premier League ?

Raphaël Varane est plus que jamais proche de la sortie au Real Madrid, et la piste la plus plausible semblerait l'envoyer vers la Premier League.

Raphaël Varane (28 ans) arrive en fin de contrat en juin 2022 au Real Madrid et aurait refusé les offres de prolongation de contrat de la part du club. De quoi faire envisager un départ pour le défenseur central français, arrivé en 2011 en provenance du Racing Lens et qui a depuis disputé 360 matchs sous la vareuse madrilène. Le Real Madrid se résignerait et d'après Sky Sports, c'est Manchester United qui pourrait en profiter : les Red Devils aurait été autorisé à discuter avec Varane, et ce alors que d'autres clubs (notamment le PSG) seraient intéressés par les services du champion du monde 2018.