Un adjoint de Santos fracasse Jorge Sampaoli

Le transfert imminent de l'ex-Brugeois Luan Peres de Santos à l'Olympique de Marseille ne passe pas du tout du côté du club brésilien.

Au micro de TV Gazeta, Serginho Chulapa, l'un des adjoints de Santos a fait savoir ce qu'il pensait de Jorge Sampaoli, actuel coach de l'OM, qui officiait encore du côté l'écurie paulista en 2019.

"Santos vient de perdre Luan Peres, qui est selon moi, le meilleur défenseur central du pays. Spectaculaire. J'ai presque pleuré quand j'ai su que ce vagabond de Sampaoli avait demandé de l'acheter. C'est lui qui a fait couler Santos. Dans tous les sens. Il a poussé Santos à s'endetter sans raison. Le président et son vice-président sont en train de régler ça petit à petit. Loi travailliste... Cristian Cueva (le Péruvien que Sampaoli a recruté) est resté deux mois et demande des millions au club. Si je le trouvais, je lui mettrais un coup sur la tête. Il a fait du n'importe quoi à Santos. Tout ça à cause de Sampaoli", a lâché l'ancienne gloire du Peixe.